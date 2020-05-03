القصة الكاملة لمفاوضات مصر مع صندوق النقد من أجل قرض جديد (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الحكومة والبنك المركزي، بداية الأسبوع الماضي، تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج جديد لمدة عام من أجل الحصول على دعم مالي وفني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا الطلب بعد أن انتهت مصر منذ 5 أشهر من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي امتد لفترة 3 سنوات بالتعاون مع الصندوق، والتي حصلت من خلاله على تمويل من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 6 دفعات.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل القصة الكاملة لمفاوضات مصر الحالية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على التمويل الجديد.