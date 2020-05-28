أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

البنك المركزي ينفي إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه

01:08 ص الخميس 28 مايو 2020
البنك المركزي ينفي إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه

البنك المركزي المصري

كتبت-منال المصري:

نفى مسؤول في البنك المركزي المصري صحة مايتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه في يوليو القادم.

وطالب المركزي المواطنين بالاعتماد على الصفحات والبيانات الرسمية للمركزي فقط كمصدر أساسي لأي معلومة أو قرار جديد.

البنك المركزي المصري إصدار عملات ورقية التواصل الاجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 19666

    عدد المصابين

  • 5205

    عدد المتعافين

  • 816

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5644562

    عدد المصابين

  • 2323860

    عدد المتعافين

  • 352789

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف موعد ذروة كورونا في مصر