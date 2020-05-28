البنك المركزي ينفي إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه

كتبت-منال المصري:

نفى مسؤول في البنك المركزي المصري صحة مايتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه في يوليو القادم.

وطالب المركزي المواطنين بالاعتماد على الصفحات والبيانات الرسمية للمركزي فقط كمصدر أساسي لأي معلومة أو قرار جديد.