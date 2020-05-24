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أسعار السمك تستقر بسوق العبور في أول أيام العيد

11:15 ص الأحد 24 مايو 2020
أسعار السمك تستقر بسوق العبور في أول أيام العيد

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاحد، أو أيام عيد الفطر المبارك.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح ما بين 40 و 45 جنيها، وسعر كيلو السمك البلطي ليتراوح اليوم بين 24 و28 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليترواح اليوم بين 60 و70 جنيها للكيلو، كما استقر سعر كيلو الجمبري، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و 350 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري، مستقرًا ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

أسعار السمك الأسماك عيد الفطر

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