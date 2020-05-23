أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في آخر أيام رمضان



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع أسعار الطماطم والبطاطس بينما انخفضت أسعار الكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم السبت بسوق الجملة في العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه، بارتفاع 70 قرشًا.

البطاطس بين 1.7 و 2.7 جنهيه، بارتفاع 20 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات بتراجع 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيها.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 5 جنيهات، بارتفاع 100 قرش.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها بانخفاض 100 قرش.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

المشمش بين 8 و12 جنيها بزيادة جنيهين.