ماذا فعلت أسعار الأسماك في الأسبوع الرابع من رمضان؟

كتبت- شيماء حفظي:

زاد سعر السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع الماضي – أخر أسبوع في شهر رمضان، في سوق الجملة بالعبور، بينما انخفض سعر الجمبري والمكرونة السويسي.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح ما بين 40 و 46 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح اليوم بين 24 و 27 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات للكيلو، ليترواح اليوم بين 60 و 70 جنيها للكيلو.

وانخفض سعر كيلو الجمبري، 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 300 و 350 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم 10 جنيهات مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.