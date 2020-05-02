ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور



كتب- علاء حجاج:

ارتفعت أسعار عددا من الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي بمقدار جنيهين ليتراوح اليوم بين 25 و27 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وارتفع كيلو السمك البوري 5 جنيهات ليتراوح سعر الكيلو اليوم بين 35 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و 260 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي بمقدار 20 جنيها، ليتراوح سعر الكيلو بين 70 و80 جنيها.