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الدولار يستقر للأسبوع الثامن أمام الجنيه وتراجع الإسترليني

02:56 م الجمعة 15 مايو 2020
الدولار يستقر للأسبوع الثامن أمام الجنيه وتراجع الإسترليني

أسعار الدولار

كتبت- شيماء حفظي:

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الثامن على التوالي، فيما انخغض سعر الجنيه الاسترليني، واستقر الدينار الكويتي، والريال السعودي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمس الخميس أمام الجنيه، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك الأهلي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس إلى 19.08 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع مقابل 19.31 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس 49.47 جنيه للشراء و51.08 جنيه.

وظل سعر الريال السعودي مستقرا ليسجل 4.10 جنيه للشراء واستقر عند 4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والريال القطري ليسجل 4.13 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات سعر الدولار

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