في اليوم العالمي للأسرة.. الإحصاء: منظومة دعم التموين تغطي 88.5% من أسر مصر

كتبت – ياسمين سليم:

قال الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن منظومة الدعم الجديدة للبطاقات التموينية التي أقرت في عام 2017 – 2018، تغطي 88.5% من الأسر في مصر.

وأصدر الجهاز، بيانا بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به فى 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

وبلغت نسبة تغطية الأير في منظومة الدعم على بطاقات التموين في الريف 95.5%، مقابل 80.2% في الحضر، بحسب البيان.

وبلغ إجمالي عدد الأسر المصرية 24.7 مليون أسرة حتى يناير 2020، بينها11 مليون أسرة فى الحضر بنسبة 44.5% من إجمالي عدد الأسر، و 13.7 مليون أسرة فى الريف بنسبة 55.5% من إجمالي عدد الأسر.

وبلغت قيمة التأمين الاجتماعي بوازرة التضامن الاجتماعى وفقا للبيانات الأولية عام 2018/2019:، نحو9.8 مليار جنيه من برنامج تكافل، بعدد أسر مستفيدة بلغت 1.7 مليون أسرة، بحسب البيان.

وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة، 2.5 مليار جنيه بعدد حالات مستفيدة بلغت 780 ألف فرد، وقيمة معاشات ومساعدات وزارة التضامن 5.8 مليار جنيه بعدد حالات مستفيدة بلغت 1.2 مليون أسرة.

ويبلغ متوسط الإنفاق الكلي السـنوي للأسرة 51.4 ألف جنيه، بواقع 56.3 ألف جنيه للحضر، و47.3 ألف جنيه في الريف.