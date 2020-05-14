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تراجع الكوسة وارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:35 ص الخميس 14 مايو 2020
تراجع الكوسة وارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة


كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والفلفل الرومي البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لمجموعة من الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية 20 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.
اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

سوق العبور أسعار الخضر أسعار الفاكهة

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