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هبوط البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

11:14 ص الخميس 09 أبريل 2020
هبوط البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 24 و30 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 50 و70 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 55 و61 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 20 جنيها، ليتراوح بين 30 و170 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 210 جنيهات و290 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

سوق العبور أسعار الأسماك

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