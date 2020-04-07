وزير البترول: جميع المواد البترولية متوفرة في السوق ولدينا أرصدة كافية

كتب- مصطفى عيد:

عقد طارق الملا وزير البترول، اجتماعا اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بكافة أنواعها في السوق المحلي، وتواجد أرصدة استراتيجية كافية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، ومختلف المنتجات البترولية، لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والاقتصادية.

وبحسب بيان من وزارة البترول، أكد الملا خلال الاجتماع، أهمية الاستمرار في المتابعة اللحظية الدقيقة لمنظومة شحن وتداول توزيع المنتجات البترولية إلى المستهلكين والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال متابعة تدفق إمدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات التوزيع بواسطة غرفة العمليات بهيئة البترول.

وأشار إلى أن هذه المتابعة تأتي للتأكد من انتظام العمل وعمليات شحن وتداول وتوزيع الوقود خاصة وأن قرار رئيس مجلس الوزراء استثنى أنشطة نقل وتوزيع المنتجات البترولية من حظر الحركة على الطرق ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد الوزير أهمية انتظام العمل بمعامل التكرير والتصنيع ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز باعتبارها ركيزة رئيسية في عملية إمداد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات البترولية المختلفة.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للعاملين بمنظومة توفير المنتجات البترولية والوقود بمختلف مجالاتها على الجهد المبذول في الفترة الراهنة لتوفير المنتجات البترولية وتأمينها للمستهلكين.

وحث الوزير العاملين بالمنظومة على استمرار الأداء المتميز انطلاقا من الدور الحيوي الذي تمثله تلك المنظومة والعاملون بها لتأمين متطلبات تسيير الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات والمشروعات المختلفة، بحسب البيان.

وضم الاجتماع عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبيه للتوزيع والتكرير، ورئيس شركة الغازات البترولية "بتروجاس".