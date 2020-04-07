أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
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