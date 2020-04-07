أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020

10:22 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار الدولار

الخبر التالى:

البورصة تواصل قفزتها.. والمؤشر الرئيسي يصعد 3% مع بداية التعاملات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان