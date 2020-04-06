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اليابان تعد حزمة تحفيز بقيمة 990 مليار دولار لتخفيف أضرار كورونا

02:29 م الإثنين 06 أبريل 2020
اليابان تعد حزمة تحفيز بقيمة 990 مليار دولار لتخفيف أضرار كورونا

اليابان

القاهرة- وكالات:

قال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، إن بلاده ستفرض حالة طوارئ في طوكيو وست مقاطعات أخرى في وقت قريب ربما غدا الثلاثاء، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وإن الحكومة تُعد حزمة تحفيز بقيمة 990 مليار دولار لتخفيف الضرر الاقتصادي، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت الفحوص إصابة أكثر من 3500 شخص بالفيروس في اليابان، وتوفي 85 شخصا، وهو ما لا يعد انتشارا كبيرا مقارنة ببعض بؤر التفشي الخطير. لكن العدد يواصل الارتفاع مثيرا القلق على الأخص من انتشار العدوى في طوكيو التي سجلت أكثر من ألف إصابة، منها 83 شخصا اليوم الاثنين.

وقال آبي للصحفيين "نظرا لحالة الأزمة الطبية، نُصحت الحكومة بالاستعداد لإعلان حالة طوارئ".

وأضاف أن الحكومة قررت إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات ين، تشمل أكثر من ستة تريليونات ين مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة، و26 تريليون ين لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب.

ولم يتضح بعد كم من هذه الحزمة سيكون إنفاقا حكوميا جديدا.

وقال آبي "ترغب الحكومة في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف".

شينزو آبي اليابان فيروس كورونا

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