تجار: استقرار أسعار الأرز والمكرونة في الأسواق قبل رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأرز والمكرونة مع اقتراب شهر رمضان، مع وفرة المعروض بالأسواق، وهدوء حركة البيع والشراء، بحسب ما ذكره تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الأرز مستقرة هذا العام مع اقتراب شهر رمضان، مع حالة هدوء حالية في حركة البيع والشراء بالأسواق.

وأضاف شحاته، أن حالة الهدوء الحالية في حركة البيع والشراء "جاءت نتيجة أن المواطنين خلال الفترة الماضية كانوا يخزون احتياجاتهم من الأرز".

ويتراوح سعر كيلو الأرز السائب بين 7 و8 جنيهات، وسعر كيلو الأرز المعبأ بين 8 و9 جنيهات، بحسب شحاته.

وقال رئيس شعبة الأرز، في وقت سابق، إن مصر لديها مخزون من الأرز يكفي احتياجات المواطنين حتى أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه تم إضافة 500 ألف طن مخزنة من الموسم السابق، بالإضافة إلى 5 ملايين طن من محصول العام الحالي.

وقال هشام أبو الدهب، عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار المكرونة مستقرة الآن وحتى رمضان بالأسواق، نظرا لانتظام حركة عمل المصانع في الوقت الحالي كالسابق.

ويتراوح سعر كيلو المكرونة السائب بين 5.5 و6.5 جنيه، ويصل سعر كيس المكرونة المعبأ وزن 350 جراما إلى 4.8 جنيه، وسعر الكيس المعبأ وزن 400 جرام إلى 5.4 جنيه في الأسواق، بحسب أبو الدهب.