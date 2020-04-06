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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:02 ص الإثنين 06 أبريل 2020
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

سوق أسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 27 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 210 جنيهات و290 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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