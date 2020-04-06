الإحصاء: 23.4% ارتفاعًا في تكاليف العلاج على نفقة الدولة العام الماضي

كتتب- ياسمين سليم:

ارتفعت تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال العام الماضي بنسبة بنسبة 23.4% مقارنة بعام 2018، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للصحة العامة.

وقال البيان إن إجمالي تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج بلغ في عام 2019 نحو 10.375 مليار جنيه مقابل 8.410 مليار جنيه في 2018.

وانخفض عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل إلى 2.625 مليون مريض في 2019 مقابل 2.632 مليون مريض في 2018.

وقال البيان إن إجمالي عدد المستشفيات القطاع الحكومي في عام 2018 بلغ 691 مستشفى مقابل 676 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.2%.

وبلغ عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2018 مقابل 87 مستشفى في 2017 بزيادة نسبتها 2.3%.

وقال البيان إن عدد الأطباء في 2018 (بشريين/ أسنان) بلغ 113.305 ألف طبيب مقابل 124.871 ألف طبيب (بشريين/ اسنان) عام 2017 بانخفاض بلغ بلغت نسبتها 9.3٪.

وارتفع اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بنسبة بلغت 2.8% في عام 2018 لتصل إلى 196.686 ألف ممرضاً مقابل 191.351ممرضاً عام 2017.

وبلغ عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 55.581 مليون عام 2018 مقابل 54.177 مليون عام 2017 بزيادة 2.6%.

وقال البيان إن عدد المستشفيات الأخرى – تتضمن مستشفيات القطاع العام، بلغ 28 مستشفى مقابل 27 مستشفى في 2017.

وبلغ عدد الأسرة في المستشفيات 2761 سرير عام مقابل 2561 في عام 2017.

وبحسب البيان فإن إجمالي عدد المستشفيات في القطاع الخاص بلغ 1157 مستشفى في 2018 مقابل 1094 مستشفى في 2017.

وبلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص 30.733 ألف طبيب في 2018 مقابل 26.650 ألف طبيب في عام 2017 بزيادة نسبتها 15.3%.