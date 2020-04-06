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أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2020

10:21 ص الإثنين 06 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2020

أسعار الدولار

كتبت - شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار البنك الاهلي

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