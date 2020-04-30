نائب رئيس البنك الأهلي: 72 مليار جنيه مبيعات شهادة 15% لعدد 410 ألف عميل

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن مبيعات شهادة الادخار ذات العائد 15% ارتفعت إلي 72 مليار جنيه اليوم الخميس، بعد خمسة أسابيع من إطلاقها.

وأشار أبوالفتوح في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من مبيعات الشهادة مرتفعة العائد بلغ 410 ألف عميل حتى اليوم.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.