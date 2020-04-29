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تقرير أمريكي يتوقع ارتقاع إنتاج واستهلاك مصر من السكر في الموسم الجديد

11:27 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
تقرير أمريكي يتوقع ارتقاع إنتاج واستهلاك مصر من السكر في الموسم الجديد

السكر

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع إنتاج مصر من السكر بنسبة 1.5% ليصل إلى 3.06 مليون طن خلال الموسم الجديد 2020- 2021، مقارنة بتوقعات الموسم الحالي 2019- 2020 التي تبلغ 3.02 مليون طن.

وتشير التوقعات إلى أن نحو 1.68 مليون طن ستأتي من بنجر السكر، بينما سيبلغ الإنتاج من قصب السكر 1.37 مليون طن.

وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.

وتوقع التقرير أن يرتفع استهلاك مصر من السكر بنسبة 3% خلال الموسم الجديد ليصل إلى 3.6 مليون طن، مشيرًا إلى ارتفاع الاستهلاك يقوده الزيادة السكانية المتوقعة والتي تقدر بـ 2.4% سنويًا.

وبحسب التتقرير فإن متوسط سعر بيع السكر في مصر بين 8 إلى 9 جنيهات بما فيهم مبيعات الجملة، مشيرًا إلى أن بائعي التجزئة في مدينة القاهرة يبيعون كيلو السكر في حدود 10 جنيهات.

صناعة السكر في مصر

ويتوقع التقرير أن تستورد مصر في الموسم الجديد نفس كمية السكر التي استوردتها في موسم 2019- 2020 والتي تبلغ نحو 915 ألف طن، نتيجة لزيادة الإنتاج.

وبحسب التقرير فإن معظم كميات السكر المستوردة تكون عادة من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، متوقعًا أن تكون البرزايل هي المورد الرئيسي لها.

ويتوقع التقرير أن تكون الكميات المصدرة من السكر المصري كما هي في الموسم الجديد مقارنة بالموسم الحالي 2019 – 2020 والتي بلغت نحو 330 ألف طن، مشيرًا إلى أن أغلب صادرات مصر من السكر يذهب إلى جيرانها من الدول.

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