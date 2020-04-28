صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء
11:06 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.03% إلى مستوى 10379 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 1.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 10367 نقطة خلال تعاملات أمس الاثنين.
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