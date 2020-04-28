أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

11:06 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.03% إلى مستوى 10379 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 1.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 10367 نقطة خلال تعاملات أمس الاثنين.

البورصة مؤشر البورصة

الخبر التالى:

أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3064895

    عدد المصابين

  • 922581

    عدد المتعافين

  • 211609

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التنمية المحلية: ندرس مقترحات لتحديد موعد غلق المحال والمولات بعد كورونا