صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.03% إلى مستوى 10379 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 1.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 10367 نقطة خلال تعاملات أمس الاثنين.