البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.33% إلى مستوى 10411 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 1.28%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل صعوده القوي أمس الأحد للجلسة الثانية على التوالي، وصعد بنهاية التعاملات بنسبة 2.54% إلى مستوى 10377 نقطة.