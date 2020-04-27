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البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الاثنين

10:14 ص الإثنين 27 أبريل 2020
البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.33% إلى مستوى 10411 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 1.28%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل صعوده القوي أمس الأحد للجلسة الثانية على التوالي، وصعد بنهاية التعاملات بنسبة 2.54% إلى مستوى 10377 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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