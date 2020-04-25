تصل لـ 20 ألف جنيه.. حدود السحب والإيداع باستخدام كارت ميزة في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتوسع البنوك حاليا في إطلاق الكروت المدفوعة مقدما، وخاصة كارت ميزة أول كارت ذات علامة تجارية مصرية، لميكنة المدفوعات باعتبارها وسيلة آمنة ونظيفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقليل تداول الكاش باعتبار أوراق النقد من الأنواع الناقلة للفيروس.

وطلب البنك المركزي من البنوك إصدار المحافظ الذكية على الموبايل، والكروت المدفوعة مقدما مجانا دون مصاريف، ولمدة 6 أشهر تنتهي في سبتمبر المقبل، بهدف تمكين العملاء من الحصول على الخدمة دون أي تكلفة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وبطاقات ميزة تمكن حامليها من حرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية، كما تمكن حامليها من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا، إضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).

كما تتيح البطاقة التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية، كما تتيح لحاملها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها.

ولا يتم استخدام بطاقة ميزة في الشراء أو السحب خارج مصر فهي تقتصر على المعاملات المحلية فقط.

ويمكن لأي مواطن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما، واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط ومجانا دون أي مصاريف.

كما لا يحتاج البنك من أي مواطن فتح حساب بنكي للحصول على البطاقة المدفوعة مقدما، ويشحن العميل نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.

ويقدم مصراوي حدود الشراء والسحب والإيداع باستخدام كارت ميزة المدفوع مقدما في 5 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والاسكندرية.

1-بنك مصر:

حدود الشراء: 15 ألف جنيه يوميا كحد أقصى بما لايزيد عن 50 ألف جنيه شهريا.

حد السحب اليومي: 15 ألف جنيه كحد أقصى.

حد الإيداع اليومي: 15 ألف جنيه كحد أقصى.

2-بنك القاهرة:

حدود الشراء اليومي: 30 ألف جنيه كحد أقصى بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.

حد السحب اليومي: 10 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

حد الإيداع اليومي: 20 ألف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.

3-البنك التجاري الدولي:

حدود الشراء اليومي: 2 ألف جنيه كحد أقصى بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.

حد السحب اليومي: 10 آلاف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.

حد الإيداع اليومي: 20 ألف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.

4-بنك الاسكندرية:

حدود الشراء اليومي : 30 ألف جنيه كحد أقصى بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.

حد السحب اليومي: 20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

حد الإيداع اليومي: 20 ألف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.

5-البنك الأهلي المصري:

حدود الشراء اليومي : 30 ألف جنيه كحد أقصى بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.

حد السحب اليومي: 20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

حد الإيداع اليومي: 20 ألف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.