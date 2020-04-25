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استقرار أسعار السمك والمأكولات البحرية في ثاني أيام رمضان

11:35 ص السبت 25 أبريل 2020
استقرار أسعار السمك والمأكولات البحرية في ثاني أيام رمضان

أسعار السمك


كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت ثاني يوم من شهر رمضان في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 27 و33 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما بلغ سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو الجمبري 200 جنيه و280 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية

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