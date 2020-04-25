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الحكومة تتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس لـ 6 مليارات دولار العام المقبل

11:08 ص السبت 25 أبريل 2020
الحكومة تتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس لـ 6 مليارات دولار العام المقبل

سفينة تمر في قناة السويس

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت وزارة المالية ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي المقبل مقارنة بالعام المالي الجاري.

وبحسب البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية بموازنة العام المالي المقبل فإنه من المتوقع أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار مقارنة بـ 5.9 مليار دولار متوقعة خلال موزانة العام المالي الجاري.

وكانت إيرادات قناة السويس ارتفعت خلال عام 2019 لتصل إلى 5.8 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار عام 2018، بحسب بيان من هيئة قناة السويس في يناير الماضي.

وتتوقع الموازنة الجديدة أن تتراجع إيرادات القناة بالجنيه المصري لتصل إلى 96 مليار جنيه مقابل 105.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وسيتراجع إجمالي ما سيؤول للحكومة من قناة السويس إلى 33.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بموزانة العام المالي الجاري والتي تبلغ 36.1 مليار جنيه، وفقًا للبيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية.

الحكومة إيرادات قناة السويس ارتفاع إيرادات قناة السويس

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