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أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الخميس 23-4-2020

11:10 ص الخميس 23 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الخميس 23-4-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتا عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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