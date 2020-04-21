مع اقتراب رمضان.. زحام كبير بالبنوك لصرف المرتبات وسحب النقدية

كتبت- منال المصري:

تصوير- مصطفى الشيمي

تزاحم مواطنون، بشكل كبير، أمام فروع البنوك، اليوم الثلاثاء، لصرف الرواتب للعاملين في الدولة، وزيادة حركات عمليات السحب لشراء مستلزمات رمضان.

وقال مديرو فروع بالبنوك لمصراوي، إن الزحام بين العملاء اليوم يرجع إلى صرف الرواتب الحكومية من ماكينات الصراف الآلي بجوار الفرع أو من داخل الفرع، وكذلك إقبال العملاء علي عمليات السحب لشراء مستلزمات رمضان الذي سيكون نهاية الأسبوع الجاري.

وأشاروا إلى أن إغلاق البنوك أبوابها أربعة أيام نظرا لإجازة أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد أدى إلى زيادة إقبال العملاء على الفروع لإجراء عمليات السحب اليوم، وخاصة بعد قيود السحب 10 آلاف جنيه كحد أقصى يوميا.

وأضاف المسؤولون، أن تراجع ساعات العمل الرسمية بالبنوك من الساعة 2 أو الخامسة ظهرا إلي الساعة 1.30 ظهرا أدي إلى زيادة إقبال العملاء من صباح اليوم تخوفا من انتهاء الوقت قبل إجراء العملية المصرفية.

كما ساهم تخفيف حجم العمالة في الفروع إلى 50% ضمن الإجراءات والتعليمات الاحترازية للوقاية من فيروس في بطء في الانتهاء من العملية المصرفية، وزيادة الزحام لفترات طويلة نتيجة تراجع عدد الموظفين.