الضرائب للممولين: لا تؤجلوا تقديم الإقرارات لآخر المهلة تجنبا للازدحام

كتب- مصطفى عيد:

ناشد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين عدم الانتظار للأيام الأخيرة بموسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد المنتظر أن ينتهي 16 أبريل الجاري، لتقديم الإقرارات من أجل تجنب الازدحام حفاظا على سلامتهم، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

وقال عبد القادر إن هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الوطن تحتاج وبشدة إلى تضافر الجهود والإخلاص والجدية من الجميع في تلك الأزمة، ومواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس المصلحة، محمد عبد الله رئيس قطاع المناطق الضريبية، بمتابعة التزام المأموريات بكافة إجراءات السلامة والوقاية، وإعداد تقارير بشأن الأوضاع الحالية داخل المأموريات.

وأكد ضرورة تواصل القطاع مع معظم المناطق والمأموريات يوميا لمتابعة سير العمل، والترتيبات التي يتخذها رئيس كل مأمورية لمواجهة الزحام وفقا لطبيعة مكان ومبنى المأمورية، وتنظيم سير العمل خاصة مع تخفيف العمالة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وعبر عبد القادر عن شكره للغرف التجارية على تعاونها مع المصلحة، حيث يمكن للممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية في هذه الغرف، موضحا أن صور الزحام بالمأموريات الضريبية المتداولة في بعض الصحف والمواقع هي صور قديمة لا تمت بصلة للوضع الحالي القائم بالمأموريات.

ووفقا للبيان، قال محمد معيط وزير المالية، إن تكاتف أطراف المجتمع الضريبي من مكاتب المحاسبة وممولين ووسائل إعلام وإدارة ضريبية واجب وطني خلال الفترة الحالية التي تمر بها مصر، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأضاف معيط أن هذا التكاتف سيساعد الحكومة على إنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالي، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيا هذا العام نظرا للظروف الراهنة، والاستفادة من التيسيرات التي تم منحها لهم.

وذكر أن هذه التيسيرات تتمثل في إلغاء رسوم الاشتراك في المنظومة الإلكترونية لهم، ومد مهلة تقديم الإقرارات حتى 16 أبريل بدلا من 31 مارس، وإتاحة السداد بشيكات أو نقدا، بالإضافة إلى سداد في البنوك للتسهيل على جميع الممولين كل ذلك من أجل التيسير عليهم وتخفيف الزحام في المأموريات.

وأشار الوزير إلى نشر فيديوهات عن كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا على قناة اليوتيوب الخاصة بمصلحة الضرائب، لتقديم شرح بسيط ووافٍ عن كافة خطوات هذه العملية، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمركز الإتصالات المتكامل على رقم (16395) للرد على أي استفسارات وحل أي مشكلة وتقديم الدعم الفني، وذلك تيسيرا على الممولين .