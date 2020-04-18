"بعيدًا عن كورونا".. اشتري ياميش ومستلزمات رمضان أونلاين

كتب- علاء حجاج:

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ولكن مع الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا أصبح من المألوف شراء الاحتياجات عبر الإنترنت، بدلًا من التزاحم والتعرض لخطر الإصابة الفيروس.

وأطلقت عدة مواقع للتجارة الإكترونية، عروضَا رمضانية تتيح لعملائها شراء مستلزمات رمضان بـ "ضغطة زر" عبر الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي.

وتتيح هذه المواقع شراء كل مستلزمات رمضان بداية من "الزيت وسكر وياميش رمضان والمكسرات" وحتى "كرتونة رمضان".

ويشارك موقع التجارة الإلكترونية جوميا، ضمن مبادرة وزارة التجارة بمعرض "أهلا رمضان" ولكن هذه المرة بشكل افتراضي عبر الإنترنت.

يوفر موقع جوميا عبر موقعه قسم خاص بمستلزمات شهر رمضان، يضم كل منتجات البقالة من "زيت وسكر وأرز ومكرونة و ياميش ومكسرات والتمور بأنواعها المختلفة" وغيرها من الاحتياجات الموسمية لشهر رمضان الكريم.

وكذلك مستلزمات السحور من "أجبان وزبادي وفول معلب" وغيرها من المواد الغذائية.

وجهز موقع سوق دوت كوم، قسمًا يقدم مختلف المواد الغذائية، فضلا عن تجهيز "كرتونة رمضان".

ويقدم سوق دوت كوم "كرتونة رمضان" والتي تضم مختلف المواد الغذائية منها "الأرز - مكرونة - مرمرية - فول تدميس- عدس أصفر -أكياس صلصة - زيت - سمن - سكر - شاى- تمر".

وأعلن موقع "نون دوت كوم" المملوك لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، تخصيص قسم لمنتجات السوبر ماركت لتوفير كافة احتياجات العملاء من المواد الغذائية وحتى المياه المعدنية.

وأطلق الموقع قسما جديدا تحت اسم "عروض رمضان" لبيع زينة رمضان وديكورات تكتسي بالطابع الرمضاني ودميات تعيد نوستالجيا الأعوام الماضية تحمل رسومات "بوجي وطمطم".