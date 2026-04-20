أسواق الدول الخليجية تهبط وسط مخاوف انهيار وقف إطلاق النار

تراجعت أسهم دول الخليج في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز معلقة إلى حد كبير

بحسب رويترز، فقدتضاءلت الآمال في تحقيق سلام دائم في المنطقة بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن طهران رفضت إجراء محادثات جديدة ولن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في عقدها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

ارتفاع أسعار النفط

وقد تسببت الحرب، التي دخلت أسبوعها الثامن، في صدمة تاريخية لإمدادات الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فعلياً.

أداء الأسواق اليوم

مؤشر دبي الرئيسي للأسهم (DFMGI) انخفض بنسبة 1.3%، متأثراً بانخفاض بنسبة 1.4% في أسهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية (EMAR.DU)



وانخفاض بنسبة 2.2% في أسهم شركة سالك (SALIK.DU) المشغلة لنظام تحصيل الرسوم.



أسهم في أبوظبي (FTFADGI) خسرت 0.3%.



ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن الإمارات بدأت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة دعم مالي محتملة في حال أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى تفاقم الأزمة في الدولة الخليجية.

ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من صحة التقرير على الفور.

المؤشر القطري (QSI)تراجع بنسبة 0.4%، مع انخفاض أسهم بنك قطر الإسلامي (QISB.QA) بنسبة 1.1%.



وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من أن الولايات المتحدة ستدمر جسور إيران ومحطات الطاقة إذا رفضت طهران شروطه، مكرراً التهديدات التي أطلقها طوال فترة الحرب.



وفي الوقت نفسه، قالت إيران إن أي هجوم أمريكي على بنيتها التحتية المدنية سيؤدي إلى شن هجمات على محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه في دول الخليج العربي المجاورة.



المؤشر القياسي للسعودية (TASI)انخفض بنسبة 0.3% في تداولات متقلبة، متأثراً بانخفاض بنسبة 0.4% في بنك الراجحي .

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 7% لتصل إلى 96.85 دولارًا للبرميل في بداية التداولات الآسيوية، حيث تعامل المستثمرون مع رسائل متضاربة حول الحرب.