وسط فرحة المزارعين.. محافظ كفر الشيخ يطلق موسم حصاد القمح - صور

كتب : إسلام عمار

03:30 م 20/04/2026
    أثناء تجول المحافظ
    اعواد القمح
    أثناء وصول المحافظ
    الاستماع لمسئولي الزراعة
    القمح
    المحافظ وسط الحقل الزراعي
    المحافظ يستمع لمسئولي الزراعة
    جانب من وصول المحافظ
    حبات القمح
    حصاد القمح
    حقل زراعي منزرع بالقمح
    المحافظ في الحقل الزراعي
    خلال وصول المحافظ
    زراعات القمح
    وصول محافظ كفر الشيخ للحقل الزراعي
    لحظة وصول محافظ كفر الشيخ

أطلق المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، موسم حصاد القمح للعام الزراعي 2026 من إحدى الحقول الزراعية بقرية نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، وسط أجواء من الفرحة بين المزارعين الذين اعتبروا بداية الحصاد تتويجًا لعام كامل من العمل داخل الحقول.

وشهد انطلاق الموسم حضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية، من بينهم المهندس فخري باز وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد أبو اليزيد مدير مركز البحوث الزراعية بسخا.

توسع في المساحات المزروعة بالقمح

وكشف محافظ كفر الشيخ أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ 243 ألفًا و458 فدانًا، بزيادة تقدر بنحو 8 آلاف فدان عن العام الماضي، من إجمالي 553 ألف فدان هي المساحة الزراعية بالمحافظة.

وأوضح أن القمح يمثل نحو 44% من إجمالي الرقعة المنزرعة، مشيرًا إلى أن المحافظة تُعد من أوائل محافظات الجمهورية إنتاجًا لهذا المحصول الاستراتيجي، في إطار دعم منظومة الأمن الغذائي.

استمرار الحصاد حتى يونيو

وأشار المحافظ إلى أن موسم الحصاد سيستمر حتى 20 مايو المقبل، مع امتداده حتى الأول من يونيو للزراعات المتأخرة، بالتزامن مع تكثيف المتابعة الميدانية وتوفير التيسيرات للمزارعين خلال عمليات الحصاد والتوريد، لضمان سرعة الاستلام وصرف المستحقات.

حملات توعية لزيادة الإنتاج

وأعلن محافظ كفر الشيخ عن إطلاق حملة توعية موسعة تستهدف المزارعين، تشمل الإرشاد الزراعي، وأساليب التسميد، ومكافحة الحشائش والآفات، بهدف رفع إنتاجية الفدان وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

وأكد أن الدولة تمضي نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن المحصول أصبح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

إشادة بدور المزارعين

واختتم المحافظ تصريحاته بالإشادة بجهود المزارعين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ما تحقق من توسع في المساحات والإنتاج يعكس التعاون بين الدولة والفلاح المصري الذي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي.

