ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري مع اقتراب عيد شم النسيم

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت اليوم السبت أسعار بعض الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور مع اقتراب عيد شم النسيم.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال اليوم السبت جنيها واحدا، ليتراوح بين 26 و 30 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، خلال اليوم السبت بمقدار 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

واستقر سعر الجمبري الممتاز اليوم في سوق العبور، ليتراوح بين 220 و 260 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و160 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.