التجارة تفرض رسوم إغراق لمدة 5 سنوات على واردات ""SNF من روسيا والصين

كتب- عبدالقادر رمضان:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية لمدة 5 سنوات اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، في بيان صحفي اليوم إن هذا القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة.

وأضاف أنه سبق وقام القطاع بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر خلال شهر أبريل من العام الماضي ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من هذا الصنف.

وقال إنه بعد دراسة وتحليل كافة البيانات فقد توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 24.9% لروسيا وتتراوح بين 13.6% و22.6% للصين كنسبة من سعر التصدير وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.

وأوضح السجيني أن القطاع قام عقب بدء الإجراءت بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة 37 يوما من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها.

وأضاف رئيس قطاع المعالجات التجارية أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية، والمستخدمين والمستوردين والشركات المنتجة والمصدرة بكل من الصين وروسيا وذلك لفحص ومراجعة دقة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية.

وقال إن قطاع المعالجات التجارية أخطر منظمة التجارة العالمية بهذا القرار.