التضامن الاجتماعي: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف تكافل وكرامة

كتبت – ياسمين سليم:

شكلت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة)، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يبدأ صرف مساعدات كرامة، يومي 18 و 9 أبريل الجاري، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية حوالي 482 مليون جنيه، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يبدأ صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم 19 أبريل ويبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 ملايين جنيه من خلال 4 آلاف مكتب للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعتمدت خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لمواجهة التكدسات ، وتقليل فرص التزاحم التزاما بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن غرفة العمليات ستتواصل مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافطين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس أو تزاحم.

يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالي 12 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.