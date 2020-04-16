جني الأرباح يهبط بالبورصة 1.8% بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1.8% إلى مستوى 10154 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، بينما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.1 مليار جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 85.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 1.11% إلى مستوى 10342 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية وعربية.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن الهبوط الكبير في المؤشر الثلاثيني، نتيجة عملية جني أرباح، بعدما ارتفعت بعض الأسهم خلال الأيام الماضية.

وأوضح زكريا، أنه يصعب توقع أداء مؤشرات السوق خلال الأسبوع المقبل، خاصة في ظل الإجازة الطويلة بسبب إجازات شم النسيم وعيد القيامة، مضيفا "البورصة ستعود للعمل يوم الثلاثاء، فيما تعمل الأسواق العالمية قبلها، سيكون التأثر مرهونا بأداء البورصات العالمية خلال هذه الفترة لذلك يصعب توقع ارتداد المؤشر أو هبوطه".