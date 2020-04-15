كورونا يرفع الطلب على الاشتراك بخدمات الإنترنت والموبيل بانكنج بالبنوك

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون بالبنوك، لمصراوي، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، ساهمت في زيادة إقبال العملاء على الاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل بانكنج، والمحافظ الإلكترونية، في اتجاه لتقليل استخدام الكاش وتجنب الذهاب للبنوك.

وأوضح المسؤولون، أن زيادة الإقبال على هذه الخدمات، وصلت إلى 30% في بعض البنوك كبديل آمن للعملاء لتنفيذ معاملاتهم البنكية منذ بداية ظهور فيروس كورونا، خاصة بعد قرارات التيسيرية الأخيرة للبنك المركزي للعملاء.

وكان البنك المركزي، سمح منتصف الشهر الماضي للبنوك بتسجيل اشتراك عملائه الحاليين في خدمة الإنترنت البنكي، عبر الإنترنت، أو الخط الساخن التابع لكل بنك بدلًا من ذهابهم لفروع البنوك بعد التحققق من هوية العملاء وذلك اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار ولمدة 6 أشهر مجانا، ودون مصاريف، وإلغاء أي رسوم على السحب أو الإيداع عبر ماكينات الصراف الألي.

وتقدم خدمة الإنترنت البنكي، كافة أنواع التحويلات الداخلية والخارجية، وسداد البطاقات الائتمانية، وتقديم الطلبات، مما يتيح للعملاء تجربة بنكية إلكترونية متكاملة.

وتتيح خدمة الإنترنت والموبايل بانكنج نفس الخدمات من فروع البنك ولكن إلكترونيا عبر جهاز الكمبيوتر أو الموبايل الخاص بالعميل مثل تفعيل تغيير الرقم السري، وشراء الودائع والشهادات من حسابه، والتحويلات الداخلية، والخارجية، التحويل بين حسابات العميل والتحويل داخل نفس البنك، وإصدار دفتر شيكات، والإشتراك في كشف الحساب الإلكتروني، وطلب قرض جديد، وطلب بطاقة ائتمانية جديدة.

أما خدمة المحفظة الذكية تتيح للعميل سداد الفواتير الخدمية الشهرية مثل إيصالات الكهرباء، والمياه، والغاز، إلكترونيا بدلا من الكاش، كذلك إجراء تحويلات لأي رقم أخر داخل مصر.

وقال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن نسبة الإقبال على استخدام القنوات الإلكترونية شهدت ارتفاعًا خلال شهر مارس الماضي، بعد ما تلقى البنك طلبات من العملاء بزيادة 25% للإشتراك في خدمة الإنترنت البنكي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بدير فإن إجمالي العملاء المشتركين في خدمة الإنترنت بنكي يبلغ 65 ألف عميل، وإجمالي الزيادة في عدد زيارات العملاء لخدمة الإنترنت البنكي خلال شهر مارس بلغت 25 ألف زيارة، وتركزت في النصف الثاني من الشهر.

وبحسب العضو المنتدب لبنك عوده، تضاعف عدد المشتركين بخدمة محفظة الهاتف المحمول "Audi2Pay" في شهر مارس، وازدادت تحويلاتهم بنسبة 30% في النصف الثاني من شهر مارس، مقارنة بالنصف الأول من نفس الشهر.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن البنك رصد في منتصف الشهر الماضي زيادة في الإقبال بين العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى محفظة القاهرة كاش ارتفع عدد المحافظ إلى 400 ألف محفظة بفضل زيادة الإقبال العملاء على سداد فواتيرهم إلكترونيا.

وأوضح فايد أن هذه الخدمات ساهمت بقوة في زيادة عدد المعاملات إلكترونيا مع اتجاهم لتجنب الدفع بالكاش، وتقليل الذهاب لفروع البنك.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن البنك رصد خلال شهر مارس الماضي ارتفاع الإقبال بين العملاء، على الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل بانكنج بزيادة 146.3 ألف عميل بين الأفراد والشركات، وذلك بعد قرارات المركزي التيسيرية الأخيرة وتقليل الذهاب للفروع، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار كريم سوس، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن إجمالي عدد المشتركين في خدمة الأهلي نت والموبايل بانكنج ارتفع ليلامس 2.5 مليون عميل في نهاية مارس الماضي ينسبة ارتفاع تتراوح بين 65% إلى 70% بين الأفراد والشركات.

وأوضح سوس أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية تجاوز 3 ملايين محفظة بنهاية الشهر الماضي منهم مايزيد عن 1.7 مليون محفظة في خدمة "فون كاش"، ونحو 1.3 مليون محفظة لشركة "اتصالات".

وتوقع سوس زيادة أعداد المشتركين في الخدمات الإلكترونية في ضوء استحداث طلب الخدمة عبر موقع البنك ضمن حزمة من الخدمات الجديدة التي يستمر البنك في طرحها لمواكبة تطلعاتهم، ولأهمية هذه القنوات الرقمية في ظل الظروف الحالية.

وأدرج بنك الإمارات دبي الوطني، عددًا من الخدمات الإضافية الإلكترونية للعملاء بعد زيادة إقبال العملاء للتعامل مع الخدمات الرقمية لتقليل الزحام في الفروع والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أدرج البنك خدمات جديدة عبر تطبيق الهاتف المحمول، تتمثل في الاستعلام عن أرصدة الحسابات والقروض والبطاقات الائتمانية، وكذلك إصدار شهادات الاستثمار وربط وديعة بنكية، وفتح حساب فرعي، والخدمات التي تتعلق بالبطاقات البنكية مثل التفعيل، والإيقاف، وتغيير الرقم السري.

ويعتزم البنك إتاحة خدمة جديدة عبر تطبيق الهاتف المحمول إجراء التحويلات البنكية المختلفة داخل نفس البنك، والتحويل بين الحسابات الشخصية للعميل، والتحويل لحساب خارج البنك والتحويلات خارج مصر، وإصدار دفتر الشيكات، واستبدال نقاط المكافآت (النقدي وقسائم الشراء)، وحجز مسبق للفرع، وطلب قرض جديد وطلب بطاقة ائتمانية جديدة.