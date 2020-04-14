"إشغالات الفنادق صفر".. كورونا يهدد رحلة أرباح القابضة للسياحة

كتبت- شيماء حفظي:

تواجه الشركات السياحية الحكومية، أزمة بسبب توقف حركة الطيران والسياحة، ضمن تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إن الشركات التابعة تتكبد خسائر من مارس الماضي، نتيجة تداعيات الأزمة.

وأشارت حطبة، إلى أن توقف حركة السياحة والطيران، سيؤثر بالسلب على الشركات، في ظل توقف الإيرادات وتحملها مصروفات ثابتة شهريا، لكنها قالت إن حجم التأثير لا يمكن توقعه حاليا.

وطالت الأزمة أعمال الربع الأخير من السنة المالية لشركات (أبريل – يونيو)، ويبدوأنها ستلقي بظلالها على نتائج أعمال العام المالي الجديد المقرر بدايته يوليو المقبل.

وقالت حطبة: "الإشغالات في الفنادق صفر نتيجة توقف حركة السفر، كما أنه لا يمكن أن نعول على السياحة الداخلية، في ظل منع التجمعات وإغلاق المطاعم، وحظر التجول".

وتعاني شركات تابعة، مثل شركة الصوت والضوء التي تعتمد على عروض ليلية تم وقفها بسبب حظر التجول وعدم وجود سياح، وهوما يؤثر على موقف الشركة المالي بحسب ما قاله محمد عبدالعزيز جودة رئيس الشركة لمصراوي.

"نتائج أعمال العام ستتأثر بشكل كبير بالطبع إذا استمرت الأوضاع الحالية، كنا نستهدف أرباحا بقيمة 30 مليون جنيه، لكن حاليا الشركة تتحمل مصروفات دون تحصيل إيرادات بين المصروفات 4 ملايين جنيه رواتب شهريا" بحسب جودة.

ويتبع الشركة القابضة 7 شركات، تعمل في مجال الفندقة والسياحة، تحقق جميعها أرباحا على مدى سنوات، بينما تمكنت شركة الصوت والضوء من التحول للربح العام الماضي.

وقال شريف بنداري، رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" إن شركته ستتأثر مثل باقي قطاع السياحة في مصر والعالم مع توقف السياحة وخلو الفنادق.

وتمتلك ايجوث، عددا من الفنادق الكبرى بالقاهرة بينها فندق ماريوت الزمالك، ومينا هاوس.

وأضاف بنداري لمصراوي، أن التأثير لا يتوقف على الخسائر، لكنه تسبب في تعطيل إجراءات نقل فندق شبرد للشركة المطورة، للبدء في أعمال التطوير.

وكانت الشركة تعاقدت مع شركة سعودية، لتطوير فندق شبرد، لكنها لم تبدأ الأعمال بعد.

أزمة الإشغالات تهدد أيضًا شركة مصر للفنادق، التي تعتمد إيراداتها على فندق نايل ريتزكارلتون، والتي توقعت انخفاض إيراداتها وأرباحها خلال العام المالي المقبل.

وعدلت الشركة ميزانيتها المتوقعة للعام المقبل، مخفضة أرباحها المتوقعة من 213 مليون جنيه إلى 149.11 مليون جنيه

وخفضت الشركة أرباحها المتوقعة العام المالي الجاري من 185.3 مليون جنيه إلى نحو 70 مليون جنيه متوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

وكانت الشركات التابعة للشركة القابضة حققت أرباحا إجمالية بقيمة 795.3 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، بإجمالي إيرادات 3.2 مليار جنيه.