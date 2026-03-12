أعلن المعهد القومي للاتصالات، عن فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية – برنامج الجاهز للتوظيف، وهو منحة مجانية مدتها أربعة أشهر تهدف إلى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل، ويبدأ التدريب يوم 4 أبريل، وآخر موعد للتقديم يوم 15 مارس.



ويستهدف البرنامج الخريجين خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويقدم بالتعاون مع أكثر من 90 شركة محلية وعالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





مسارات تدريبية في مجالات التكنولوجيا المختلفة





ويوفر البرنامج فرصة للتدريب العملي مع مجموعة من الخبراء، وذلك في عدة مسارات تكنولوجية، منها البنية التحتية للشبكات وعوامل التمكين، والأمن السيبراني، وهندسة DevOps، وهندسة الاتصالات، وهندسة البرمجيات، والإلكترونيات والأنظمة المدمجة.



كما يشمل البرنامج تنمية المهارات الشخصية ومهارات اللغة الإنجليزية ومهارات إدارة الأعمال.



ويتضمن البرنامج أيضًا شهرًا من التدريب الوظيفي داخل الشركات بواقع 120 ساعة تدريبية، مع إمكانية الحصول على فرص عمل، ويوفر المعهد وسائل انتقال للمتدربين من عدة نقاط رئيسية.





تمكين الشباب لدعم الاقتصاد الرقمي





وتلعب مبادرة شباب مصر الرقمية دورًا حيويًا في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تمكين الشباب المصري من الازدهار في الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ومبادرات التحول الرقمي.



وتهدف المبادرة شباب إلى تزويد الشباب المصري بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في العصر الرقمي، وتستهدف المبادرة بشكل خاص الشباب المصري، لتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الرقمي.



وتقدم هذه المبادرة منحة دراسية كاملة، وتستهدف 2500 خريج جديد من الجامعات المصرية في جميع أنحاء البلاد.

وتعتمد المبادرة نهج تطوير المهارات، حيث تركز على تطوير المهارات التقنية والشخصية والناعمة، ويسعى البرنامج إلى تغطية مختلف المهارات الرقمية لتلبية مختلف الاهتمامات والمسارات المهنية.