بعد زيادة البنزين والسولار.. هل ترتفع أسعار السلع الغذائية؟

كتب : آية محمد

03:24 م 12/03/2026

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار زيادة أسعار الوقود يكون له عادة تأثير غير مباشر على عدد من القطاعات من بينها قطاع المواد الغذائية، موضحًا أن تكلفة النقل والتوزيع تمثل جزءًا مهمًا من التكلفة النهائية للمنتجات.

رفع أسعار البنزين والسولار لأول مرة في 2026

كانت لجنة التسعير التلقائي قررت رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي للوقود.

توقعات بتأثير محدود وتدريجي على الأسعار

وأشار المنوفي إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى أن التأثير– إن وجد– سيكون محدودًا وتدريجيًا، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم سلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق.

وأوضح أن بعض المنتجات قد تشهد تحركات طفيفة في الأسعار نتيجة زيادة تكلفة النقل، لكنه لا يتوقع حدوث قفزات كبيرة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القريبة.

وأكد المنوفي أن الدولة تتابع الأسواق بشكل مستمر، وهناك رقابة من الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.

استقرار السوق وتوافر السلع

وأشار إلى أن السوق المصري يشهد متابعة دائمة لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق قدر من التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.

وأضاف المنوفي أنه في حال ظهور أي متغيرات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، فمن المرجح أن تكون مرتبطة بارتفاعات فعلية في التكلفة، وغالبًا ما تكون في حدود نسب بسيطة وليست زيادات كبيرة.

السلع الغذائية الأسواق أسعار البنزين والسولار

