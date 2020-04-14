البنك الأهلي: 146 ألف عميل زيادة بالإنترنت والموبايل بانكنج الشهر الماضي بعد كورونا

كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن البنك رصد خلال شهر مارس الماضي ارتفاع الإقبال بين العملاء، على الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل بانكنج بزيادة 146.3 ألف عميل بين الأفراد والشركات، بعد قرارات المركزي التيسيرية الأخيرة وتقليل الذهاب للفروع والوقاية من فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي، سمح للبنوك بتسجيل اشتراك عملائهم الحاليين في خدمة الإنترنت البنكي، عبر الإنترنت، أو الخط الساخن التابع لكل بنك بدلًا من ذهابهم لفروع البنوك بعد التحقق من هوية العملاء وذلك اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار ولمدة 6 أشهر بهدف تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من دور القطاع المصرفي في تحفيز الوسائل الدفع الإلكترونية.

وأشار كريم سوس، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلي أن إجمالي عدد المشتركين في خدمة الأهلي نت والموبايل بانكنج أرتفع ليلامس 2.5 مليون عميل في نهاية مارس الماضي بنسبة تفعيل تتراوح بين 65% للشركات، و70% للأفراد، وذلك لزيادة إقبال العملاء على التعامل مع الخدمات الإلكترونية لتقليل الزحام في الفروع، للوقاية من مخاطر العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح سوس أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية تجاوز 3 ملايين محفظة بنهاية الشهر الماضي منهم مايزيد عن 1.7 مليون محفظة في خدمة "فون كاش"، ونحو 1.3 مليون محفظة في "اتصالات" حيث البنك الأهلي يعد بنك التسوية لشركة اتصالات.

وتوقع سوس زيادة أعداد المشتركين في الخدمات الإلكترونية في ضوء استحداث طلب الخدمة عبر موقع البنك ضمن حزمة من الخدمات الجديدة التي يستمر البنك في طرحها لمواكبة تطلعاتهم، ولأهمية هذه القنوات الرقمية في ظل الظروف الحالية.

وقال البنك الأهلي المصري في بيان له الأسبوع الماضي، إنه أتاح لعملائه الحاليين إمكانية الاشتراك بخدمتي الإنترنت البنكي "NBE Net" أو الموبايل البنكي "NBE mobile" من خلال موقع البنك أو من خلال مركز اتصالات البنك (19623)، حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، لتقليل الزحام الناتج عن تكدس العملاء طلبا للخدمات المصرفية، ومراعاة معايير الصحة العامة (مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد)، حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.