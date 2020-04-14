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تراجع المكرونة السويسي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبوراليوم الثلاثاء

11:17 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
تراجع المكرونة السويسي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبوراليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و160 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و270 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 53 و57 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 26 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها،وفقا لبيانات الموقع.

أسعار الأسماك السمك المكرونة السمك البوري السمك البلطي

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