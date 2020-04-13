تعرف على أسعار الدولارمقابل الجنيه في بداية تعاملات الاثنين 13-4-2020
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.
الخبر التالى:البورصة تصعد 0.8% مع بداية تعاملات الاثنين
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