"جزء من رد الجميل للبلد".. ياسين منصور يسلم الدولة منشأة سياحية للحجر الصحي ويتبرع بخمسة ملايين جنيه

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، تسليم منشأة سياحية كاملة التجهيز مكونة من 200 غرفة على أعلى مستوى في قلب القاهرة، إلى اللجنه الوزارية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد ووزارة الصحة، حيث تم تسكين 71 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا للحجر الصحى بها.

وقال منصور في بيان لشركة بالم هيلز للتعمير اليوم الأحد، إنه تم التكفل بجميع مصاريف الإقامة الكاملة بهذه المنشأة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة (الموظفين وعمال الصيانة للمنشأة) على مدار الساعة، كما تم تقديم دعم مادي بقيمة 5 ملايين جنيه لتعزيز الجهود الاستباقية لوزارة الصحة ورفع الكفاءة التشغيلية لمعاملها المركزية فى مواجهة الفيروس.

وأضاف أن شركة بالم هيلز قامت بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية- مع بدء ظهور أزمة فيروس كورونا- بالتكفل باحتياجات 10 آلاف أسرة مصرية متضررة من هذه الأزمة على مستوى جميع المحافظات بقيمه 2.5 مليون جنيه.

وقال ياسين منصور: "كل ما نقدمه من دعم لمصر هو جزء صغير من رد الجميل لبلد نشأنا وعملنا بها وشهدت نجاحتنا، ونحن على أتم استعداد لتلبية أي احتياجات مستقبلية لوزارة الصحة في إطار مسئؤليتنا المجتمعية لدعم دور الوزارة الرائد وفريق الأطباء والتمريض وتمكينهم من أداء واجبهم الوطني بأمان وسلام".

وأضاف: "تمر مصر حاليا بأزمة طارئة تستدعى منا جميعا أن نكون يدا واحدة مع بلدنا، وأن يكون الاصطفاف والتراحم والترابط والالتفاف حول الوطن هو هدفنا الوحيد لمواجهة وتخطي هذا الوقت الاستثنائي، من خلال دعم جهود الدولة لاحتواء الآثار السلبية لفيروس كورونا".

وتابع منصور: "ولأن صحة المصريين تأتي على رأس أولويات اهتمام الجميع قمنا بالتواصل والتنسيق مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لبحث الاحتياجات العاجلة التي يمكن أن نقدمها في هذا الإطار".

وثمن ياسين منصور جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وأكد أن "مصر دولة كبيرة وقوية بقيادتها الرشيدة ومعدن شعبها الأصيل الذي يظهر في الأزمات ويؤكد قدرته على اجتيازها. ليس وقت حساب المكسب والخسارة إنه وقت التفكير في مصر أولا وقبل كل شيء".

والمنشأة السياحية المقدمة لوزارة الصحة- مملوكة لشركة بالم هيلز وشركه المنصور والمغربي للاستثمار- مكونة من 200 غرفة فندقية على أعلى مستوى شاملة تغطية كافة تكاليف الإقامة لاستخدامها فى الحجر الصحي.