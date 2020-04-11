ننشر أماكن بيع وثيقة "معاش بكرة" في 40 فرعًا للبنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

يبدأ البنك الأهلي المصري بيع وثيقة معاش بكرة عبر محفظة "فون كاش" وهو أحد التطبيقات الإلكترونية المصرفية على الهاتف المحمول، غدًا الأحد، بهدف التسهيل على العملاء ومنعا للتكدس في الفروع للوقاية من فيروس كورونا.

ويبيع البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة "معاش بكرة" في 40 فرعا من فروع البنك، بحسب بيان صادر من شركة مصر لتأمينات الحياةن بحسب بيان سابق للبنك.

وكان البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، وقعا في فبراير الماضي على اتفاقية تعاون مؤخرا لبيع وثيقة "معاش بكرة"، في 14 فرعا من فروع البنك كمرحلة مبدئية، ولكن البنك قرر طرحها في أكثر من هذا العدد من الفروع بدء من الأحد.

وينشر "مصراوي" عناوين 40 فرعًا من فروع البنك الأهلي المصري التي تبيع وثيقة "معاش بكرة" في القاهرة والإسكندرية و4 محافظات في الصعيد والوجه بحري:

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