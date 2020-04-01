صافولا للأغذية تشارك في 3 مبادارات لمواجهة كورونا

القاهرة - مصراوي:

قالت شركة صافولا للأغذية، إحدى شركات مجموعة صافولا السعودية في بيان اليوم الأربعاء؛ إنها تشارك في إطلاق ثلاث مبادرات مجتمعية لدعم إجراءات مواجهة كورونا.

وتعمل الشركة في مصر من خلال علامتها التجارية روابي، جنة وعافية والملكة.

وستعمل الشركة بالتعاون مع مستشفى حميات العباسية وجمعية رسالة ومؤسسة صناع الخير وشركة سي أس أر إيجيبت ، بحسب البيان.

كما تعمل الشركة على دعم مستشفى حميات العباسية لما لها من دور رئيسى فى مكافحة فيروس كورونا و تقديم الرعاية اللازمة وزيادة قدرتها الاستيعابية للمصابين.

ومن خلال مبادرتها الثانية "تحدي الخير"، تعاونت صافولا للأغذية مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية لإمداد 4500 عائلة من الأسر ذات الدخل اليومي بشنط غذائية لتغطي محافظات بني سويف والجيزة والإسكندرية والمنيا والفيوم.

كما تعاونت صافولا للأغذية مع مؤسستي صناع الخير للتنمية وسي أس أر إيجيبت لتوزيع 1000 شنطة على الأسر الأكثر عرضه للاصابة بفيروس كورونا مثل عمال النظافة وباعة الجائلين.

وتحتوي شنط الوقاية على قفازات، كمامات، قطع صابون وعبوة كحول مركز ليتم توزيعها بمحافظات البحيرة والفيوم والأقصر وأسوان وقنا وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد