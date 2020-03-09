البورصة الأمريكية توقف التداول بعد تراجعها بنسبة 7%
03:52 م الإثنين 09 مارس 2020
القاهرة- وكالات:
أوقفت بورصة وول ستريت الأميركية التداولات بعد دقائق من بداية تعاملات اليوم، بسبب تراجع مؤشر"S&P 500 ".
وهوى مؤشر"S&P 500" 7% مع بداية التعاملات، تأثرًا بتهاوي الأسواق العالمية مع تراجع أسعار النفط بنسب قياسية خلال تعاملات اليوم.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
592
-
510
-
205
-
162
-
150
-
135
-
93
-
81
-
77
-
71
-
66
-
56
-
53
-
45
إعلان