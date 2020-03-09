البورصة الأمريكية توقف التداول بعد تراجعها بنسبة 7%

القاهرة- وكالات:

أوقفت بورصة وول ستريت الأميركية التداولات بعد دقائق من بداية تعاملات اليوم، بسبب تراجع مؤشر"S&P 500 ".

وهوى مؤشر"S&P 500" 7% مع بداية التعاملات، تأثرًا بتهاوي الأسواق العالمية مع تراجع أسعار النفط بنسب قياسية خلال تعاملات اليوم.