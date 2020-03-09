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البورصة الأمريكية توقف التداول بعد تراجعها بنسبة 7%

03:52 م الإثنين 09 مارس 2020
البورصة الأمريكية توقف التداول بعد تراجعها بنسبة 7%

البورصة الأمريكية

القاهرة- وكالات:

أوقفت بورصة وول ستريت الأميركية التداولات بعد دقائق من بداية تعاملات اليوم، بسبب تراجع مؤشر"S&P 500 ".

وهوى مؤشر"S&P 500" 7% مع بداية التعاملات، تأثرًا بتهاوي الأسواق العالمية مع تراجع أسعار النفط بنسب قياسية خلال تعاملات اليوم.

البورصة الأمريكية بورصة وول ستريت الأميركية

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