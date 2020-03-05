شركات عالمية تبدي رغبتها في المشاركة بمزايدة التنقيب عن الذهب في مصر

أبدت شركات عالمية رغبتها القوية في المشاركة بالمزايدة الدولية التي طرحتها مصر مؤخرا للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، وذلك خلال حضور وزير البترول، طارق الملا، في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين بمدينة تورنتو الكندية.

وقالت الوزارة في بيان حصل عليه مصراوي، اليوم الخميس، إن الملا، التقى مع وزيرة التجارة الدولية الكندية، مارى انجي امبي، من اجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعدين خاصة وأن الشركات الكندية لها باع طويل في مجال التعدين، بحسب البيان.

واستعرض الملا خطط وبرامج عمل الوزارة الجاري تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع التعدين، ورحبت الوزيرة بمشاركة مصر "القوية" في المؤتمر، مشيرة إلى أن مصر أصبحت محط أنظار كثير من الشركات العالمية في مجال التعدين.

والتقى الملا برئيس مجلس إدارة مجموعة فوربس مانهاتن الكندية، ستان بهارتي، حيث أكد ستان بهارتي على مشاركته في المزايدة الدولية للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة في مصر.

وأشار بهارتي إلى سفر عدد من الخبراء الجيولوجيين إلى مصر لدراسة الفرص المختلفة، وقال إن السوق المصري به فرصة واعدة في مجال التعدين.

وذكر البيان أن مجموعة فوربس مانهاتن هي بنك تجاري ومصرفي متخصص في المشروعات التعدينية ويمتلك 14 شركة متخصصة في مجالات الذهب والنحاس والحديد ومعادن الطاقة والفوسفات والبوتاسيوم، ووفرت المجموعة ما يقرب من 10 مليارات 12 عاما فقط، ولديها فروعها الدولية في نيويورك ولندن وموسكو.

كما عقد الوزير جلسة مباحثات مع نائب رئيس شركة "نيومونت للذهب" للعلاقات الدولية، نيكولاس كوتس، ونائب رئيس الشركة للتخطيط الاستراتيجي، وعدد من قيادات الاستكشاف والبحث بالشركة والتي تمتلك أكبر احتياطي ذهب مؤكد بالعالم، وتعد من أكبر الشركات امتلاكاً لمناجم في العالم، بحسب البيان.

وذكر البيان أن الشركة أبدت رغبتها في دخول المزايدة القادمة للذهب وتم استعراض المناطق المطروحة بالمزايدة، وشروطها والنظام المالي الجديد لتحفيز المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين المصري.

والتقى الملا، أيضا، مع روب كارسينوف نائب رئيس شركة باريك جولد للبحث والاستغلال، والتي تعد الأولى عالمياً في إنتاج الذهب، ومقيدة في كبرى بورصات العالم، بحسب البيان.

وذكر البيان أن شركة باريك أبدت اهتمامها بالسوق المصري في أنشطة التعدين التي يتوقع أن تشهد ازدهاراً خلال الفترة المقبلة.

والتقى الملا، كذلك مع رئيس شركة فرانكو نيفادا، وأشار رئيس الشركة إلى اهتمام المستثمرين العالميين بسمعة مصر الجيولوجية وتحديداً منطقة الصحراء الشرقية ومدى التطور الحادث في قطاع التعدين نتيجة برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري، وأضاف أن هناك اهتماماً موسعاً بمزايدة البحث عن الذهب، بحسب ما ذكره البيان.

اقرأ أيضا:

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية بالنصف الأول من مارس