"البترول" تكشف حقيقة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - (أ ش أ)



أكد حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول أبريل المقبل.



وأشار عبد العزيز- في تصريح مساء اليوم الثلاثاء - إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.



وأوضح أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.