الرقابة المالية: دعوة حملة سندات التوريق للنظر بمد فترة الإصدار 6 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

اتفق محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مع ممثلي شركات التوريق، على المضي قدما نحو دعوة جماعة حملة السندات الممثلة لكافة شرائح إصدارات سندات التوريق القائمة بشكل عاجل، للبت في إمكانية الموافقة على مدّ مدة إصدارات السندات بحد أقصى 6 أشهر مع مراعاة الاحتياطات الخاصة بالظروف الحالية.

وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا المستجد.

وبحث عمران مع ممثلي شركات التوريق، سبل التعامل مع الأثر المالي المترتب على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لسندات التوريق في ضوء تأجيل بعض قطاعات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة لكافة الاستحقاقات الائتمانية لدى عملائها (مؤسسات/ أفراد) لمدة 6 أشهر مع إعفائهم من غرامات التأخير.

ووفقا للبيان، شهد عام 2019 أعلى قيمة لإصدار سندات توريق في تاريخ سوق المال المصري، حيث بلغ عدد إصدارات سندات التوريق 18 إصدارا موزعة على 54 شريحة وبقيمة تتعدى 22 مليار جنيه استخدمتها الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.