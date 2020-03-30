المالية ترفع مخصصات الدعم النقدي 500 مليون جنيه في العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

رفعت وزارة المالية مخصصات الدعم النقدي بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين إن مخصصات في العام المالي المقبل لصرف معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة تبلغ 19 مليار جنيه.

وكانت الوزارة خصصت 18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة خلال موازنة العام المالي الجاري، وهو ما يعني أن المخصصات ارتفعت بقيمة 500 مليون جنيه.

وكان الحكومة تخطط لإضافة 100 مستحق خلال العام المالي الجاري.

وبحسب تصريحات لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن القيادة السياسية وجهت بزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط طبقاً لمعايير القبول، خلال الشهرين المقبلين بإجمالي 60000 أسرة، لمواجهة آثار فيروس كورونا.

ويبلغ عدد المستفيدين حاليًا نحو 1.792 مليون أسرة مستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة فيما يبلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي نحو 1.175 مليون أسرة.