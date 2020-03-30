مبيعات شهادة الـ 15% تقفز إلى 25 مليار جنيه في البنك الأهلي حتى الآن

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لمصراوي، إن إجمالي مبيعات شهادة الـ 15% قفزت إلى 25 مليار جنيه منذ بدء طرحها بداية الأسبوع الماضي وحتى الآن.

وأشار أبوالفتوح إلى أن عدد العملاء المستفيدين من الشهادة بلغ 125 ألف عميل بين عملاء للبنك وخارج عملاء البنك، مشيرا إلى أن أغلب مبيعات الشهادة تمت إلكترونيا.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم الأحد قبل الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.